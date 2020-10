L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé, dimanche dans un communiqué, que l'octroi des salles et autres espaces pour abriter les rassemblements et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution du 1e Novembre prochain, était soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative et tributaire de l'application stricte du protocole sanitaire.