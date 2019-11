L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) organisera, jeudi à Alger, une journée d'étude consacrée au débat et à l'examen des axes stratégiques de l'avant-projet de la politique nationale globale de prévention contre la corruption, notamment son axe relatif à la consolidation du rôle et de la participation de la société civile dans la prévention de la corruption. "La société civile sera associée dans les rencontres de concertation organisées par l'ONPLC dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de la politique nationale globale de prévention contre la corruption, et ce par l'invitation d'organisations de la société civile, des personnalités nationales intéressées par la prévention et la lutte contre la corruption et les domaines y afférent", lit-on dans un communiqué rendu public mardi par l'Organe. L'ONPLC avait lancé une série de rencontres avec les acteurs de la scène nationale, dont des représentants des départements ministériels, des organismes de contrôle et de consultation, des institutions économiques et bancaires, des associations civiles, des groupements professionnels et la corporation universitaire.