L'économie numérique en Indonésie devrait atteindre 133 milliards de dollars d'ici 2025, en progression de 33% comparativement aux estimations précédentes, relève le rapport "E-Conomy Southeast Asia 2019". Le rapport "E-Conomy Southeast Asia 2019" a été publié conjointement par le fonds souverain de Singapour, Temasek et le géant d'internet Google. "Le commerce électronique continue de progresser en Indonésie, les opportunités se multiplient. Les entreprises ne pensent plus seulement à la croissance, mais également à la monétisation et aux nouveaux modèles commerciaux", a relevé le directeur général de Google Indonésie, Randy

Jusuf. Le commerce électronique indonésien devrait représenter, à lui seul, 82 milliards de dollars d'ici 2025, soit près des deux tiers de l'économie numérique du pays, souligne le rapport, notant que les sociétés du commerce électronique locales commencent à se développer, encouragées par la présence de plus de 152 millions d'internautes indonésiens. Selon l'étude, les habitants du Grand Jakarta dépensent près de 555 dollars annuellement via des transactions en ligne, principalement en commerce électronique, voyages et abonnements. Toutefois, les villes non métropolitaines offrent également de grandes opportunités pour le commerce électronique. "Si la logistique du commerce électronique dans les villes non métropolitaines est améliorée, le secteur dans son ensemble se développera encore plus rapidement", a estimé le directeur général de Google Indonésie. En 2025, le paiement numérique devrait représenter près de la moitié des transactions effectuées en Asie du Sud-Est, estiment Temasek et Google dans leur rapport.