Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, lundi, que l'élite médicale algérienne "a démontré son patriotisme et sa compétence" depuis le début de la propagation de la pandémie de la Covid-19 en Algérie."L'élite médicale algérienne qui a fait preuve de patriotisme et de compétence a pu gagner l'appui des citoyens et des autorités publiques, tout en donnant une véritable leçon à ceux qui doutaient des capacités du pays", a déclaré le Premier ministre sur les ondes de la Radio de Blida.

Et d'ajouter: "nous devons les saluer (les staffs médicaux) en reconnaissance à leurs capacités et les encourager par tous les moyens

disponibles".Pour le Premier ministre, "c'est là, la preuve que les Algériens se mobilisent face aux difficultés et oeuvrent pour leur pays et leur sécurité".M. Djerad a saisi l'occasion pour saluer les staffs médicaux et rendre hommage à ceux parmi eux qui ont été emportés par cette pandémie, souhaitant un prompt rétablissement à l'ensemble des malades atteints par le nouveau coronavirus.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait donné, lundi à partir de Blida, le coup d’envoi des épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) session 2020.M. Djerad avait procédé à l’ouverture des plis contenant les copies de l’épreuve de langue arabe au centre d’examen du lycée "El Fath" du chef lieu de Blida, où il s’est enquis des conditions d’examen des candidats,

qui se déroulent, cette année, dans une conjoncture sanitaire "exceptionnelle" due à la pandémie du nouveau coronavirus.