L'embargo sur la vente d'armes à l'Iran sera levé dimanche prochain", a déclaré mercredi, le président Hassan Rohani. "Après dix ans, l'embargo oppressif sur la vente d'armes sera levé dimanche prochain", a fait savoir M.Rohani, lors de la réunion du Conseil des ministres, selon l'agence IRNA. "L'embargo sur les armes a été levé et à partir de dimanche, nous pouvons acheter des armes à qui nous voulons et vendre des armes à qui nous voulons", a-t-il indiqué""Nous nous sommes battus avec les Etats-Unis sur cette question pendant quatre ans", a-t-il rappelé.Pour le président iranien, "les Etats-Unis ont essayé de l'empêcher mais ce jour arrive à cause de la résistance du peuple iranien", et " c'est grâce aux efforts de nos diplomates que les Etats-Unis n'ont pas réussi", a-t-il poursuivi.

" Ceux qui se demandent sur les résultats du Plan d’action global commun (JCPoA), doivent savoir que cela est l'une des œuvres du JCPoA", a-t-il indiqué.