Une grève a été enclenchée lundi par les travailleurs de l’entreprise nationale de fabrication de détergents (ENAD) de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), qui réclament le versement de leurs salaires, le Président directeur général l'entreprise, Naili Douaouda,

affirme que le service paie a pris en charge la question."Nous avons entamé un mouvement de grève depuis lundi pour faire pression sur les responsables de l’entreprise afin qu’ils nous versent nos salaires impayés depuis plus de deux mois. Nous dénonçons tout ce retard, les responsables de l’usine n’ont pas honoré leurs engagements", a expliqué mercredi un groupe de travailleurs de l’ENAD à l'APS.Selon les protestataires, l’ENAD est confrontée à des difficultés financières, ce qui provoquent à chaque fois la colère des travailleurs. Certains autres employés ont déploré le fait qu’ils travaillent dans des conditions difficiles notamment avec la propagation de la pandémie de la Covid-19."Nous réclamons les moyens de protection contre le coronavirus et

l’amélioration de nos conditions professionnelles. Nous travaillons sans masques protecteurs et sans gants. La situation est difficile", se sont-ils plaints.Les travailleurs grévistes ont soulevé également leurs inquiétudes face à l’arrêt de la production dans leur usine. "La production est à l’arrêt en l’absence de matière première", ont-ils dit.Ils réclament, en outre, la régularisation des travailleurs contractuels recrutés depuis plusieurs années dans le cadre des contrats pré-emploi (CTA).Dans une déclaration à la presse, le P-DG de l’ENAD, Douaouda, s’est engagé à "prendre en charge les doléances des travailleurs, tout en rassurant que les portes du dialogue sont ouvertes"."Je suis en dialogue permanent avec les travailleurs. Quant au problème des salaires, notre service de paie est en train de leur verser le salaire du mois de juin. Et tout sera pris en charge", a-t-il rassuré.D’autre part, M.Douaouda a démenti l’information liée à l’arrêt de la production. "L’usine est en activité, et la matière première existe. Donc il n y’a aucun problème à ce propos", a souligné le PDG de l’ENAD.