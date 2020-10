"L’ère du monopole du pouvoir, de la tyrannie et de l’autoritarisme à l’origine d’innombrables maux est révolue", a assuré M.Zeghmati au cours d’une rencontre avec la société civile à Aïn Defla, observant que le temps était arrivé pour que le dernier mot revienne au peuple "source de tous les pouvoirs".

Tout en faisant remarquer que l’alternance au pouvoir jouissait d’une importance primordiale dans l’avant-projet de la constitution objet d’un référendum le premier novembre prochain, il a observé que le même document limite le nombre de mandats (présidentiel ou autre) à deux.

"Deux mandats équivalent à dix ans et durant ce laps de temps, l’on peut réaliser bien des miracles si l’on est animé de volonté et du désir de se surpasser et de bien faire", a-t-il signalé.