Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, dimanche à Alger, une réunion du Conseil interministériel,consacrée à l'examen de l'état des nouvelles villes et pôles urbains, et des perspectives de leur promotion, indique un communiqué des services du Premier ministre. Il s'agit des villes de Sidi Abdallah (Alger), Bouinane (Blida),Boughezoul (Médea-Djelfa), El Menia (Ghardaïa), Hassi Messaoud (Ouargla),et des pôles urbains Ali Mendjeli et Aïn Nehas (Constantine), Draa Errich(Annaba) et Ahmed Zabana (Oran), ajoute le communiqué. La réunion à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Energie, de l'Habitat, des Ressources en eau, des Travaux publics et des Transports, de l'Environnement et des énergies renouvelables, a été consacrée à l'examen des "problématiques qui entravent le parachèvement des nouvelles villes et pôles urbains dans notre pays". Il a également été question de passer en revue, de manière exhaustive, l'état des projets en cours de réalisation et ceux gelés dans plusieurs secteurs, en particulier ceux relatifs au raccordement aux difFérents réseaux, et à la réalisation des structures publiques élémentaires pour les habitants de ces villes et pôles urbains, notamment à Sidi Abdallah, à Bouinane, Ali Mendjeli, Aïn Nehas et Draa Errich.