De nombreuses régions d'Europe s'attendent à une nouvelle vague de chaleur cette semaine, a prévenu mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Clare Nullis, porte-parole de l'OMM, a déclaré lors d'une conférence de presse que de grandes parties de l'Europe connaîtraient des températures supérieures à 40 degrés Celsius, notamment des pays comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Selon l'OMM, la population française craint que la canicule n'aggrave les sécheresses existantes, car il n'y a pas eu de pluie depuis la fin de la dernière vague de chaleur. En Espagne, le service météorologique a également prévu des températures supérieures à 40 degrés cette semaine et des inquiétudes ont été suscitées sur les feux de forêt. En ce qui concerne la durée de la vague de chaleur actuelle, Mme Nullis a répondu qu'elle durerait différemment selon les pays, avec un pic mercredi et jeudi, au moins en Allemagne, et en Suisse.D'ici vendredi, la vague de chaleur devrait être interrompue et les températures devraient baisser au cours de la fin de semaine, a-t-elle ajouté.