L'Europe est restée l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 ces sept derniers jours, les contaminations y poursuivant leur accélération: voici les évolutions marquantes de la semaine écoulée, à partir d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Forte accélération en Europe -

La pandémie a nettement accéléré cette semaine dans le monde, avec 526.000 nouveaux cas enregistrés par jour (un record), soit 11% de plus que la semaine précédente, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.

Avec 282.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est la région enregistrant le plus de contaminations, loin devant les Etats-Unis/Canada (98.000 par jour, +22%). Mais l'accélération a légèrement ralenti sur le Vieux Continent (+17%, contre +40% la semaine précédente).

La tendance est également à l'accélération au Moyen-Orient (+16%) et en Afrique (+15%). La situation s'améliore légèrement en Asie (-2%), plus nettement en Amérique latine/Caraïbes (-18%). Le virus ne circule presque plus en Océanie (17 contaminations par jour, -13%).

- Principales accélérations -

La Serbie est le pays où l'épidémie accélère le plus (+100%, 1.700 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent la Grèce (+96%, 2.000), la Suède (+69%, 2.900), la Hongrie (+68%, 3.800), l'Autriche (+66%, 5.400).

Hors d'Europe, la Tunisie (+62%, 1.700) et la Jordanie (+61%, 4.400) connaissent également d'importantes accélérations.

- Plus fortes décrues -

La plus forte décrue est observée en Equateur (-44%, 800 nouveaux cas par jour), devant le Brésil (-31%, 16.800), la Slovénie (-20%, 1.500), la Birmanie (-20%, 1.100) et l'Argentine (-19%, 10.500).

- Le plus de contaminations -

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 94.300 nouveaux cas quotidiens, devant l'Inde (46.300) et la France (45.500). Si la tendance s'améliore en Inde (-3%), elle se détériore aux Etats-Unis (+22%) et en France (+12%).

Suivent l'Italie (29.800, +38%), le Royaume-Uni (22.600, +2%) et la Pologne (21.100, +41%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, la Belgique reste le pays ayant enregistré le plus de cas (862 pour 100.000 habitants) cette semaine, devant le Luxembourg (765) et la République tchèque (759). Sur les 31 pays ayant un taux d'incidence supérieur à 200, 30 sont européens.

- Décès -

Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (893 par jour), devant l'Inde (541), la France (431), le Mexique (428) et l'Iran (410).

- Bilan global -

La pandémie a fait au moins 1,235 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 48,7 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 234.944 morts, devant le Brésil (161.736) et l'Inde (124.985).

L'Europe est devenue cette semaine la région du monde ayant recensé le plus de contaminations depuis le début de l'épidémie, avec un total de 11,9 millions, devant l'Amérique latine/Caraïbes (11,5 millions).