L'Inde a enregistré 90.802 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 1.016 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées lundi par le ministère de la Santé.Le nombre de cas d'infection par le nouveau coronavirus en Inde est

passé à 4.204.613, tandis que celui de décès s'est établi à 71.642.Ces derniers jours, l'Inde a enregistré une forte augmentation du

nombre de cas de COVID-19, due principalement au renforcement des tests de dépistage.Il y a encore 882.542 cas actifs à travers le pays, tandis que 3.250.429 personnes ont guéri et sont sorties de l'hôpital.L'Inde est désormais le deuxième pays le plus touché par le COVID-19 après les Etats-Unis, ayant dépassé le Brésil.Le pays est actuellement dans la phase 4 de son déconfinement.Les services de Metro Rail ont graduellement repris lundi dans plusieurs villes dont Delhi, Chennai et Bangalore, après plus de cinq mois de suspension. Toutefois, les écoles et les établissements d'enseignement demeureront fermés.