Le projet de plan d'action du gouvernement qui sera présenté mardi devant le Parlement ambitionne de renforcer l'indépendance de la Justice, d'améliorer la qualité de sa décision et la performance du système pénitentiaire, ainsi que de garantir la sécurité des

personnes et des biens.S’inscrivant en droite ligne du programme du Président de la République qui place la consécration de l’indépendance de la justice au cœur de ses priorités, le plan d'action du gouvernement prévoit, dans le cadre de la

prochaine révision constitutionnelle, des "réaménagements appropriés de l’arsenal législatif visant notamment à renforcer le droit de la défense, à assurer le respect du principe de proportionnalité des peines, à limiter le recours injustifié à la détention provisoire et à prévenir les erreurs judiciaires".Selon le document, une révision sera initiée du statut de la magistrature et de la loi régissant le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la Charte de déontologie de la profession de magistrat et de la fonction

d'inspection en vue de "consacrer l'indépendance de la magistrature et de la moralisation du travail judiciaire".Des mécanismes seront, ainsi, mis en place afin de "protéger l'indépendance du magistrat et de son intégrité et de valoriser son statut".

Le plan d'action du gouvernement prévoit aussi l’introduction de dispositions permettant l'adaptation de la législation algérienne au

développement du contentieux et aux nouveaux types de criminalité et ce, par notamment, la révision de la procédure decomparution immédiate ayant généré l'augmentation du taux de la détention provisoire, de sorte à la faire coexister avec la procédure de flagrant délit qui sera réintroduite.Le plan prévoit également la révision de certaines dispositions régissant

les tribunaux à compétence territoriale étendue, ciblant ainsi l'efficacité en matière de direction des investigations, l’extension des mesures de correctionnalisation législative pour certains crimes afin d'apporter une réponse pénale plus rapide, et la révision des dispositions du recours en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi au tribunal criminel, pour un meilleur respect de la présomption d'innocence et la diminution de la détention provisoire.Le gouvernement compte aussi, réviser les dispositions relatives au tribunal criminel, concernant sa composition, la nature de ses décisions et ses modes de saisine et ce, en vue de gagner en efficacité, ainsi que les procédures de notification en matière pénale.Une généralisation de la visioconférence dans les procédures judiciaires, et l’adaptation du découpage des juridictions administratives et la décentralisation de la gestion administrative et financière des juridictions ainsi que l’introduction de la fonction d'audit financier sont également prévues dans le plan d'action du gouvernement.