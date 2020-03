Jusqu’à présent, Rome avait lancé des messages visant à rassurer la population sur la capacité du pays à affronter l’épidémie de coronavirus. Mais le gouvernement reconnait désormais que la situation est grave. Pour éviter de faire imploser le système sanitaire, il vient d’adopter des mesures applicables à l’ensemble du pays. Parmi ces dernières, la fermeture des écoles à partir de ce jeudi et jusqu'au 15 mars.C’est une mesure choc qui s’applique non seulement aux écoles et lycées, mais aussi aux universités de toute l’Italie. Jusqu’à présent, seuls les établissements situés dans les trois régions du Nord les plus contaminées étaient fermés. Giuseppe Conte a expliqué que, selon le Comité scientifique qui conseille son gouvernement, cette décision devait être prise pour tenter de contenir l’épidémie de coronavirus et pour éviter une crise du système sanitaire. En effet, les hôpitaux sont déjà au bord de la saturation. Mais résoudre les problèmes liés, par exemple, au manque de lits dans les unités de thérapie intensive demande un certain délai, que ce soit pour le Nord, le Centre ou le Sud du pays.