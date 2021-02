L'Organisation nationale des enfants de chouhada "s'est félicitée du retour au pays, sain et sauf, du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, après un séjour pour soins en Allemagne", priant Dieu Tout Puissant de "combler le Président de la République de santé" pour "la poursuite des réformes pour l'édification de la nouvelle Algérie telle que voulue par les vaillants chouhada et la réalisation des aspirations du peuple algérien fier à la sécurité, la stabilité et la sérénité".

L'ONEC a, à cette occasion, réaffirmé sa mobilisation pour la mise en œuvre du Programme du président de la République de concert avec tous les citoyens loyaux en vue de conforter le front intérieur avec toutes les institutions de l'Etat, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN).