L’ONU a déploré, mardi, l’augmentation des inégalités sociales dans le monde qui touchent plus de 70% de la population, avertissant que cette situation pourrait exacerber les risques de divisions et entraver le développement socio-économique.Selon le "Rapport social mondial 2020", rendu public à New York par le Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies, les inégalités de revenus ont augmenté dans la plupart des pays développés et dans certains pays à revenu intermédiaire, y compris la Chine dont l'économie connaît la croissance la plus rapide au monde.L'étude montre ainsi que "les 1% les plus riches sont les grands gagnants d’une économie mondiale en mutation". "Ils ont augmenté leur part de revenu entre 1990 et 2015, tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle, les 40% les plus pauvres gagnaient moins d'un quart des revenus dans tous les pays étudiés", relèvent les auteurs du rapport.L'une des conséquences des inégalités au sein des sociétés est le ralentissement de la croissance économique, selon la même source, qui note que dans des sociétés inégales, avec de grandes disparités dans des domaines tels que les soins de santé et l'éducation, les gens sont plus susceptibles de rester pris au piège de la pauvreté, sur plusieurs générations.Par ailleurs, le rapport des Nations-Unies avertit que le changement climatique accentue davantage les problèmes auxquels sont confrontés les pays les plus pauvres, et pourrait inverser les progrès accomplis dans la réduction des inégalités entre les pays.L’étude relève aussi que pour la première fois dans l'histoire, davantage de personnes vivent dans des zones urbaines que dans des zones rurales, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.