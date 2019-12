L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, vendredi, une nouvelle résolution par laquelle elle a réaffirmé ses responsabilités envers le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination, réitérant son soutien au processus politique mené par

l'organisation internationale, pour le règlement de la question du Sahara Occidental. La Commission des questions politiques spéciales et de décolonisation (4e Commission) relevant de l'ONU a adopté cette recommandation, en octobre dernier, sous le titre " Mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux". Suite à l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de cette résolution, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Ould Salek, a indiqué que "les Nations Unies et l'Union africaine (UA) doivent arriver à la conclusion que l'occupant marocain ne se soucie pas des décisions

internationales et ne respecte pas ses engagements signés avec la partie sahraouie, sous leurs auspices et par conséquent, ils doivent l'obliger à mettre un terme à son occupation illégale de parties du territoire de la République sahraouie et à respecter ses frontières reconnues internationalement". Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), M. Ould Salek a affirmé que le Monde "reconnait à l'unanimité que le Maroc empêche la Minurso (Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental) d'organiser un référendum d'autodétermination, car étant convaincu de l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'indépendance pour lequel il a sacrifié de nombreux chouhada". "Le peuple sahraoui assumera sa responsabilité dans sa défense légitime et n'acceptera pas davantage d'atermoiements visant à détourner la question sahraouie de son processus et son statut juridique".