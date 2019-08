L'Organisation des Nations unies a salué, par la voix de la sous-secrétaire générale, conseillère spéciale pour l'Afrique,

Mme Bience Gawanas, la participation et la "contribution active" de l'Algérie à la 2ème journée de l'Afrique, organisée à New York le 17 juillet, en marge du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Dans une lettre adressée dimanche au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Beladehane, la responsable onusienne a indiqué que la contribution de l'Algérie "était aussi magistrale que significative". Axée sur le thème de l'événement "Renforcer les partenariats pour accélérer la mise en úuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 en Afrique", la communication prononcée par M. Beladehane, écrit Mme Gawanas, "a notamment permis d'identifier les bonnes pratiques et les défis auxquels fait face le continent dans le cadre de la mise en úuvre conjointe du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 en Afrique". La participation algérienne, affirme la sous-secrétaire générale des Nations Unies, témoigne du "ferme engagement" de l'Algérie et de son "indéfectible soutien" pour accélérer la mise en úuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.