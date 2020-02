L'Union africaine (UA) est attachée à la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a déclaré le sénateur américain Jim Inhofe (républicain d'Oklahoma), qui a conduit une délégation en Afrique pour discuter notamment de l'"importance d'une coopération militaire continue" dans la région.Après s'être rendu avec les sénateurs Mike Rounds et John Boozman, ainsi

qu'avec les représentants Kelly et Tim Walberg en Ouganda, au Ghana et en Mauritanie, Jim Inhofe a déclaré: "Dans chaque pays, j'ai discuté de l'avenir du Sahara occidental", occupé par le Maroc depuis 1975.Pour Jim Inhofe qui est également président de la Commission sénatoriale de défense, "l'Union africaine (UA) a été claire: le Sahara occidental devrait organiser un référendum sur l'autodétermination. Au cours de mes rencontres au fil des ans, il est clair qu'une grande majorité de nos partenaires en Afrique soutiennent l'autodétermination du peuple sahraoui".Et d'ajouter: "Au fil des ans, le Maroc a dépensé d'innombrables heures et dollars dans ses efforts de lobbying pour légitimer sa revendicationillégale au Sahara occidental: il est temps pour l'administration Trump de mettre de côté cette mentalité obsolète et de soutenir un référendum démocratique". Jim Inhofe a maintes fois exprimé sa préoccupation quant à la situation de blocage du processus de paix au Sahara occidental.