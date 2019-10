La Commission européenne a publié vendredi une liste de 20 organismes nuisibles, bactéries ou insectes, qui doivent être éradiqués en priorité par les Etats membres, alors que leur propagation pourrait causer des milliards d'euros de préjudice. La liste a été établie après une évaluation du Centre commun de recherche de l'UE et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). On y

retrouve notamment la bactérie xylella fastidiosa "tueuse d'olivier", d'abord identifiée en Italie et détectée en Corse et dans le sud-est de la France. "Grâce à un nouvel indicateur conçu par le Centre commun de recherche, nous pouvons à présent estimer les dommages causés par ces organismes nuisibles sur plusieurs plans, y compris les moins tangibles, tels que le paysage, le patrimoine culturel, la biodiversité et les écosystèmes", explique dans un communiqué le commissaire européen à la Recherche, Tibor Navracsics. "Nous avons pu de la sorte déterminer les 20 organismes nuisibles les plus néfastes sur lesquels devraient se concentrer nos efforts", ajoute-t-il. Parexemple, la nouvelle méthodologie montre qu'en cas de propagation à l'ensemble de l'Europe, la Xylella fastidiosa, "organisme nuisible ayant la plus forte incidence sur les cultures agricoles, y compris les fruits, pourrait entraîner des pertes de production annuelle de 5,5 milliards d'euros". Autre catastrophe que l'UE veut éviter: une éventuelle propagation du

longicorne asiatique --dit aussi capricorne asiatique--, insecte mangeur de bois, "pourrait entraîner la perte directe de plus de 5% du bois sur pied de plusieurs essences forestières de l'UE, telles que l'aulne, le frêne, le hêtre, le bouleau, le saule, l'érable ou le platane". "La valeur de ces arbres est évaluée à 24 milliards d'euros et l'impact économique sur le secteur forestier en amont pourrait s'élever à 50 milliards d'euros", avertit la Commission. La création de cette liste, qui compte également le scarabée japonais, le "greening" des agrumes ou la bactérie responsable des taches noires des agrumes, va imposer aux Etats membres de "lancer des campagnes de sensibilisation du grand public, réaliser des enquêtes annuelles, préparer des plans d'intervention, des exercices de simulation et des plans d'action" pour leur éradication.