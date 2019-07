Le président par intérim de l'Union arabe de football (UAFA), l'Algérien Mohamed Raouraoua, a adressé un message de félicitations à la Fédération algérienne de football (FAF) après la victoire de la sélection nationale en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) devant le Sénégal (1-0), vendredi soir au stade international du Caire."Nous avons suivi avec un grand intérêt le parcours de la sélection algérienne en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 et l'excellente prestation de l'équipe qui lui a permis de remporter le trophée", a écrit Mohamed Raouraoua dans un message adressé au président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. "A l'occasion de cet heureux évènement, je tiens en mon nom et celui des membres de l'Union arabe, à vous exprimer mes meilleures salutations et voeux pour cette réussite et à vous transmettre nos salutations aux staffs technique, administratif et joueurs", a ajouté l'ancien président de la FAF dans son message.La sélection algérienne a remporté la CAN-2019 pour la deuxième fois de son histoire, 29 ans après la première consécration contre le Nigeria (1-0) en 1990. Cinq pays arabes ont pris part à la CAN-2019. Il s'agit de l'Egypte (organisateur), du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie et de l'Algérie.