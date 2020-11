Le représentant du Front Polisario en Russie, Ali Salem Mohammed Fadel, a abordé, lors d'une conférence, à l'Université des relations internationales affiliée au ministère russe des Affaires étrangères, "la lutte quotidienne" du peuple sahraoui et son ralliement autour de son unique et légitime représentant, le Front Polisario, contre l'occupation marocaine.

M. Ali Salem Mohammed Fadel a axé son allocution sur "la manipulation et la négligence de l'occupant marocain des résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité", tout en affirmant le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le diplomate sahraoui a évoqué la lutte quotidienne du peuple Sahraoui, lors de cette visio-conférence tenue sous le titre : "Le Sahara occidental: les origines du conflit armé et les moyens de le résoudre", relevant "la conviction qui s'est ancrée au sein du peuple sahraoui qui croit que la seule voie vers la liberté est la lutte contre le colonialisme".

Il s'est particulièrement intéressé au "rôle négatif de l'Etat français au Conseil de sécurité, qui fait obstacle à toute résolution et qui sert la politique expansionniste du Maroc, entravant le processus de règlement du conflit".

La conférence a enregistré une large interaction entre les participants, se concentrant principalement sur les derniers développements au Sahara occidental occupé et les capacités du peuple sahraoui à lutter, les Etats qui soutiennent cette lutte et la position de la Russie.

La conférence a été suivi d'interventions et de débats publics par certains professeurs et représentants de Parti communiste de la Fédération de Russie. De leur côté, les participants ont exprimé leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour son droit à la liberté et à l'indépendance et leur volonté de sensibiliser à la question sahraouie en leurs cercles, notamment sur les réseaux sociaux.

Il est à noter qu'en préparation de la conférence, un document séquentiel a été distribué aux participants et qui concerne la chronologie des dates les plus importantes de la question du Sahara occidental (chronologie) de 1884 à 2007, afin de permettre aux participants de se prendre connaissance des événements les plus importants en vue de faciliter les débats.