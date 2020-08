Deux cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans l'effectif professionnel de l'OGC Nice (Ligue 1), a annoncé vendredi l'entraîneur, Patrick Vieira, lors du point presse à deux jours de la reprise contre Lens. "Ces deux joueurs ont été testés positifs lors du test réalisé jeudi. Ils sont à l'isolement et sont en communication permanente avec le docteur du club", a expliqué le technicien niçois. Les deux joueurs, dont l'identité n'a pas été révélées, n'ont évidemment pas participé à la séance d'entraînement de vendredi. "J'ai senti sur le terrain que le reste de l'effectif est inquiet. Je le suis aussi, pour le match de dimanche face à Lens et pour la suite, a commenté Vieira. Ça complique la planification du travail. Il faudra faire avec, et être très responsable à la maison." Selon le protocole établi par la Ligue de football professionnel (LFP), à partir de quatre cas positifs le match peut être déprogrammé. Nice avait jusque là été épargné par le coronavirus depuis la reprise le 15 juin dernier.