La 20e édition de la Foire commerciale annuelle de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) se tiendra du 13 au 22 décembre courant au centre d'expositions de Gikondo, dans la capitale rwandaise, a annoncé mardi le secrétariat de la CAE."Plus de 1.300 exposants représentant divers secteurs sont attendus à cette manifestation régionale dédiée aux micro, petites et moyennes

entreprises", a fait savoir à la presse Kenneth Bagamuhunda, directeur général des douanes et du commerce au secrétariat de la CAE.Cette édition, placée sous le thème "Construire la CAE par le biais des micros, petites et moyennes entreprises", réunira des exposants issus des six pays membres de la communauté est-africaine, à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda, a-t-il indiqué.Il a ajouté que cette foire, organisée par le secrétariat de la CAE et la Confédération des organisations du secteur informel d'Afrique de l'Est (EACISO), en partenariat avec les Etats membres de la communauté est-africaine, vise à promouvoir les MPME de la région et accélérer l’intégration régionale.Au programme de cet évènement, figurent une série de colloques thématiques destinés à renforcer la capacité des artisans est-africains en matière d’intégration et d’autres sujets liés au développement de leurs activités.La première Foire commerciale de la CAE a eu lieu à Arusha (Tanzanie) en novembre 1999 à l’occasion de la signature du Traité historique portant sur la création de la CAE. Suite au succès de l'exposition d'Arusha, les chefs d'Etat régionaux ont décidé de faire de ce salon régional un évènement annuel afin de faciliter l'intégration économique de la région.