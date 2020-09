La Banque de Suède a laissé mardi son taux directeur inchangé à 0%, comme attendu, et précisé qu'elle prévoyait de garder ce taux nul pendant au moins trois ans, malgré un début de redressement de l'économie, touchée par le coronavirus."L'économie suédoise a maintenant commencé à se redresser après la forte baisse du printemps. Mais le chemin du retour est long et semé d'incertitudes (...) le taux repo (le principal taux directeur qui fixe le loyer des prêts aux banques sur sept jours, NDLR) restera inchangé à 0% et devrait rester à ce niveau au cours des prochaines années", au moins jusqu'au troisième trimestre 2023, a expliqué l'institution monétaire dans un communiqué.La banque centrale suédoise a également ajusté sa prévision de PIB. Face aux effets du Covid-19 sur l'économie nationale, elle table désormais sur une baisse du PIB de 3,6% pour l'année en cours, contre -4,5% estimé jusqu'alors.

Si leurs économies sont elles aussi dans le rouge en 2020, les pays nordiques affichent des reculs moindres qu'ailleurs en Europe.Fin 2019, l'institut avait relevé son taux d'intérêt directeur à 0%, mettant fin à près de cinq années de taux négatifs qui, conjugués à une politique monétaire expansionniste, ont soutenu l'activité mais accru l'endettement des ménages.

Toutefois, prévient la Riskbank, "le taux repo peut être abaissé s'il est considéré comme une mesure efficace, en particulier si la confiance face à l'objectif d'inflation (fixé à 2%) était menacée".Pour 2020, l'indice des prix à la consommation pris en compte par la banque centrale, devrait être à 0,5%, soit 1,5 point en dessous de l'objectif de la banque."Compte tenu de la gravité de la crise et du fait que la demande ne reviendra pas de sitôt à des niveaux plus normaux, on s'attend à ce qu'il faille du temps avant que l'inflation ne revienne de manière plus permanente près de l'objectif de 2% fixé par la Riksbank", a souligné la banque centrale.