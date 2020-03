Le naufrage d'un navire au large de la Libye a fait passer à 20.000 le nombre de décès de migrants et de réfugiés en Méditerranée, a déclaré vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Un tragique naufrage au large des côtes libyennes le mois dernier et plus d'une douzaine d'autres décès récents ailleurs ont porté le nombre de morts en mer Méditerranée à 20.014 depuis 2014", a indiqué le projet de l'OIM sur les migrants disparus, faisant référence au dernier épisode de cette longue série de tragédies en Méditerranée qui remonte au 9 février dernier quand au moins 91 personnes ont été portées disparues à bord d'un canot au nord de Garabulli, en Libye. "C'est le dernier d'une série de soi-disant 'bateaux fantômes' qui ont disparu en route vers l'Europe, faisant des centaines de victimes des vies", a déclaré Frank Laczko, directeur du Centre d'analyse des données sur les migrations mondiales de l'OIM. Outre la tragédie au large des côtes libyennes, l'Agence de l'ONU pour les migrations a indiqué que les corps de trois jeunes hommes ont été rejetés la semaine dernière sur une plage en Tunisie. Plus largement, les deux tiers des décès enregistrés par les équipes de l'OIM sont " des personnes perdues en mer sans laisser de trace ", a déclaré Frank Laczko.

"Le fait que nous ayons atteint ce nouveau jalon sombre renforce la position de l'OIM selon laquelle il est urgent d'augmenter la capacité globale des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée", a ajouté M. Laczko, cité dans le communiqué.