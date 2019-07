La canicule persistera sur le sud du pays jusqu'à vendredi soir, avec des températures qui dépasseront localement les 48 C, selon un bulletin météorologique spécial (BMS), émis, mercredi, par les services de l'Office national de la météorologie. Des températures caniculaires continueront de dépasser localement les 48 C sur Adrar et le Nord de Tamanrasset jusqu'à vendredi à 21h00, précise la même source. Pour plus de précisions, l'office invite à consulter la carte de vigilance sur le site de MétéoAlgérie (www.meteo.dz).