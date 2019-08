La Chine a annoncé lundi la création de six nouvelles zones pilotes de libre-échange dans le cadre de la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère. Les nouvelles zones pilotes de libre-échange seront situées dans les six régions provinciales du Shandong, du Jiangsu, du Guangxi, du Hebei, du Yunnan et du Heilongjiang, selon le plan publié par le Conseil des Affaires d'Etat (gouvernement central).