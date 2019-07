La compagnie d'électricité Con Edison faisait l'objet de nouvelles critiques lundi après une série de coupures ayant affecté plusieurs dizaines de milliers de foyers, un peu plus d'une semaine après une panne géante à Manhattan. Quelque 53 000 usagers ont été privés d'électricité dimanche soir, principalement à Brooklyn. Lundi matin, Con Edison avait rétabli le courant pour plus de 30 000 d'entre eux et prévoyait de le faire d'ici l'après-midi pour les 21 500 encore dans le noir. À la différence de l'incident du 13 juillet, consécutif à la défaillance d'une ligne à haute tension, c'est la compagnie elle-même qui a pris la décision unilatérale de cesser d'alimenter une partie des usagers dimanche en fin de journée « pour préserver des équipements vitaux ». Le fournisseur d'énergie - en situation de monopole sur le marché new-yorkais - a indiqué que la consommation avait atteint un nouveau record dimanche à 18 h, avec une consommation de 12 063 mégawatts au troisième jour d'une vague de chaleur sur la côte est notamment. Cette coupure arbitraire a valu de vives critiques à Con Edison, déjà tancé par les principaux dirigeants politiques de New York après la panne du 13 juillet, qui avait privé d'électricité 73 000 usagers. « Je suis extrêmement déçu par Con Ed », a déclaré Bill de Blasio, maire de New York, lors d'un point de presse lundi matin. Il a souligné que la décision de réaliser des coupures unilatérales était intervenue « alors qu'il commençait à faire nuit, ce qui a posé de vrais problèmes de sûreté et de sécurité, qui devaient être traités ». La police de New York a notamment déployé 200 agents supplémentaires dans les zones affectées et le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo a dépêché sur place 200 agents de la police d'État.