La combinaison du baricitinib, un anti-inflammatoire, et du remdesivir, un antiviral, a accéléré la guérison des personnes hospitalisées avec le COVID-19, selon les résultats d'un essai clinique publiés vendredi dans le New England Journal of Medicine.L'étude a été soutenue par l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des Instituts nationaux de la santé des Etats-Unis. Les chercheurs ont mené un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo, évaluant la combinaison du baricitinib et du remdesivir chez des adultes hospitalisés avec le COVID-19.Tous les patients ont reçu du remdesivir et soit du baricitinib, soit un placebo. Au total, 1.033 patients ont participé à l'essai, dont 515 ont été

assignés au traitement combiné et 518 au groupe témoin.Les résultats montrent que la combinaison du baricitinib et du remdesivir

a réduit le temps médian de récupération chez les patients COVID-19 hospitalisés de huit jours à sept jours.Les patients qui ont eu besoin d'oxygène à haut débit ou d'un respirateur non invasif pendant leur hospitalisation semblent avoir eu le plus grand

bénéfice, car leur temps médian de récupération a été réduit de 18 jours à dix jours.En outre, l'état de santé des participants au 15e jour de l'étude s'est considérablement amélioré lorsqu'ils ont reçu les deux thérapies combinées. Les bénéficiaires des deux traitements ont également eu un peu moins d'effets indésirables graves, selon l'étude.Ces résultats semblent montrer que le baricitinib plus le remdesivir peut être bénéfique pour certains patients COVID-19 et que la combinaison mérite une étude clinique plus approfondie, selon les chercheurs.