Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab a affirmé, dimanche à Alger, que la demande interne en gaz et en produits pétroliers a connu une grande croissance supérieure à 7 %, entrainant à l'horizon 2025-2030, un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national impactant négativement les engagements du pays envers les clients étrangers. Lors d'une séance d'audition suivie de débat devant les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale populaire (APN) dans le cadre du projet de Loi de finance (PLF)2020, M. Arkab a précisé que le projet de loi régissant les activités des hydrocarbures proposé par le Gouvernement vise à surmonter ces difficultés à travers l'encouragement et le renforcement du partenariat pour l'augmentation des efforts d'exploration et la hausse des réserves du pays afin d'assurer, à long terme, la sécurité énergétique. Ce texte, selon le ministre, est susceptible de sécuriser les ressources nécessaires à la croissance socio-économique et la satisfaction, à long terme, des besoins du marché national en prenant en compte la croissance exponentielle de la consommation nationale en gaz et en produits pétroliers.