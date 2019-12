La Fédération algérienne de football (FAF) a adressé une correspondance dernièrement à l'ensemble des clubs, leur

demandant d'augmenter le temps de jeu chez les jeunes catégories pendant les matchs officiels, particulièrement chez les moins de 14 ans et les moins de 15 ans, considérant que cette hausse "favorisera mieux" leur formation."La Direction technique nationale (DTN) a constaté que le temps de jeu de seulement 2x30 minutes est insuffisant chez les U14 et les U15, car il ne favorise pas assez leur développement. Il est donc demandé aux clubs à ce que ce temps de jeu passe à 2x35 minutes pour les U14 et à 2x40 minutes pour les U15" a indiqué l'instance fédérale dans son courrier.Autre changement annoncé, la possibilité pour les clubs d'effectuer "cinq

changements" lors des matchs officiels, aussi bien pour les U14 que les U15.La FAF a indiqué également que "l'utilisation des ballons N4 et N5 au niveau de la catégorie U14 sera désormais autorisée".