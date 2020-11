Intervenant à l'occasion du sit-in de solidarité, le président de la FNSC, Tahir Chiha, a réaffirmé le soutien des acteurs de la société civile au peuple sahraoui et à sa lutte contre l'occupation marocaine pour le recouvrement de sa liberté.

Il a appelé, dans ce sens, l'Organisation des Nations unies (ONU) à "s'acquitter de son véritable rôle" en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à examiner les derniers développements graves survenus au Sahara Occidental, après l'attaque militaire contre des civils sans défense à El Guerguerat menée par les forces de l'occupation marocaine.

Le même intervenant a évoqué également l'inaction et la passivité des Nation unies dans le règlement de la question, en raison de "la non désignation d'un envoyé personnel du SG de l'ONU dans la région depuis plus d'un an et demi et l'attermoiement dans l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination".