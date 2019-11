La France entend emprunter entre 3,6 et 4,8 milliards d'euros à court terme lundi sur les marchés, a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Dans le détail, le Trésor a l'intention de lever entre 2,4 et 2,8 milliards d'euros à trois mois (13 semaines), échéance pour laquelle le taux avait atteint -0,623% lors de la dernière opération comparable le 25 novembre. Le pays veut aussi émettre entre 600 millions et 1 milliard d'euros à six mois (22 semaines), échéance pour laquelle le taux s'était établi à -0,619% lundi dernier. Enfin, le Trésor veut emprunter entre 600 et 1 milliard d'euros à un an (48 semaines), échéance pour laquelle le taux s'était élevé à -0,576% la semaine passée. A court et moyen terme, voire sur certaines échéances de long terme, la France emprunte à des taux négatifs, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l'argent en lui prêtant. Emprunter sur ces échéances devient donc rémunérateur pour le Trésor.