La générale de la nouvelle pièce théâtrale "Maquillage", produite par le théâtre régionale de Constantine (TRC) "Mohamed Tahar Fergani" a été présentée, samedi, en l’absence de public, à l’exception de quelques artistes et des journalistes en raison de l’épidémie de la Covid-19.Ecrite et mise en scène par Kamel Eddine Ferad, la pièce aborde durant une heure et demie la question du plagiat et le vol des idées et l’éternelle lutte entre le bien et le mal dans une ambiance très peu éclairée sur fond de musique mélancolique.Interprétée notamment par Adel Hamlaoui dans le rôle d’un écrivain plagiaire et Atika Belezma interprétant celui de l’épouse, l’œuvre recourt aux marionnettes dans une première pour le théâtre algérien pour adulte avec l’association de Yacine Tounsi, spécialiste du théâtre de marionnettes. Pour Yacine Tounsi, le recourt aux marionnettes sert énormément une pièce théâtrale, notamment lorsqu’il s’agit de représenter des personnages ou des choses imaginaires à l’instar du vent ou de personnages du passé.