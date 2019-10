La Grèce a lancé mardi une émission obligataire à 10 ans, le second de l'année, à un taux de 1,55%, selon un communiqué de

la Bourse d'Athènes. La demande est "forte" considérant le taux historiquement très bas de l'émission, estiment les milieux financiers. En mars, Athènes avait émis son premier emprunt à 10 ans depuis le début de la crise financière en 2010, et levé 2,5 milliards d'euros à un taux de 3,9%. Les offres avaient alors dépassé 11,8 milliards d'euros. Athènes espère lever, lors de cette deuxième émission obligataire à dix ans, au moins un milliard d'euros tandis que, selon des sources bancaires, cette somme est estimée à 1,5 milliard, a précisé le site financier Capital.gr. Les banques mandatées pour gérer cette émission sont BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC et J.P. Morgan, selon le communiqué de la Bourse grecque (Helex). Le climat de confiance des marchés ne cesse de s'améliorer vis-à-vis de la Grèce, qui a recommencé à se financer sur les marchés ces dernières années, surtout après août 2018, lors de sa sortie officielle des programmes d'aide de ses créanciers, l'Union européenne (UE) et le Fonds monétaire international (FMI). Le pays table sur une croissance de 2,8% pour 2020, selon le pré-projet du budget d'Etat introduit au Parlement lundi. Le pays n'a pas un besoin imminent de se financer sur les marchés en raison d'un "matelas de trésorerie" octroyé par le Mécanisme européen de stabilité (MES). D'un montant minimal de 15 milliards d'euros, ces fonds suffisent à couvrir le financement de sa dette souveraine pendant 22 mois, jusqu'à mi-2020.