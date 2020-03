La guerre en Syrie entre dimanche dans sa dixième année, avec un régime ayant réussi à se maintenir à la tête d'un pays à la population épuisée et à l'économie laminée.Au moins 384.000 personnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri dans le conflit, déclenché en mars 2011 avec la répression sanglante de manifestations pro démocratie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).A la veille du neuvième anniversaire de la guerre, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déploré la; durée et la nature "horrible" du conflit, "preuve d'un échec collectif de la diplomatie".Grâce au soutien des alliés russe et iranien et au prix de bombardements dévastateurs, le régime a repris à partir de 2015 les régions perdues au profit des insurgés, et contrôle désormais plus de 70% du pays.Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré cette semaine "une décennie de combats qui n'a apporté que des ruines et la misère". "Les civils payent le plus lourd tribut", a-t-il dit dans un tweet