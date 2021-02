Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a expliqué, jeudi à Alger, l'amélioration des cours de Brent, qui ont dépassé, ces dernier jours, 64 USD/baril, par la vague inattendue de froid qui a envahi les Etats-Unis d'Amérique (USA) et d'autres pays, appelant à la prudence face à cette hausse qui peut être conjoncturelle.

"Le Brent est actuellement à plus de 64 USD et franchira peut-être même ce seuil, au regard de la vague de froid qui a envahi les USA entrainant l'arrêt des forages de gaz et de pétrole", a déclaré M. Attar en marge d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation.

"La production des USA a baissé, ces derniers jours, de trois (3) millions de baril/j en raison des conditions climatiques rigoureuses inattendues, a-t-il ajouté estimant, toutefois, que "la prudence doit rester de mise, car l'amélioration des conditions météorologiques peut induire une baisse des prix".

Pour le ministre, l'amélioration des mois derniers s'explique, également, par le respect du plafond de la production, aussi bien par les pays producteurs (Opep) que par leurs a lliés, dans le cadre de l'Accord Opep+, en vue d'un équilibre entre l'offre et la demande en soutien aux prix.

A ce titre, M. Attar a salué la baisse de production de l'Arabie Saoudite, premier producteur au sein de l'Opep, d'un (01) million b/j estimant qu'un baril entre 60 et 65 USD "est favorablement accueilli" par l'Opep.

Il a souligné, en fin, que a disponibilité du vaccin contre la Covid-19 dans les pays consommateurs, en Europe, en Amérique et en Asie, a favorisé une reprise de l'activité économique mondiale, notamment le transport maritime et aérien, confronté à une forte récession lors de la crise sanitaire.