Au terme des travaux de la conférence préparatoire au Congrès tenu samedi, les participants ont adopté un communiqué dans lequel ils ont affirmé leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination et dénoncé vigoureusement "la nouvelle agression militaire du Maroc contre la RASD", ajoute la même source.

L’Union de la jeunesse de Saguia El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO) était représentée aux travaux de la conférence par Chaïaâ Beirouk, membre du staff technique du département des relations extérieures à ladite organisation, en sus de la présence de représentants de partis politiques et d’organisations juvéniles issus de 30 pays.

La Ligue a défendu "la lutte juste du peuple sahraoui et son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté", rejetant "la nouvelle méthode coloniale" adoptée par le Maroc et "la complicité de l’Union européenne (UE), notamment l’Espagne et la France", a-t-on précisé.

L’organisation a plaidé, en outre, pour "le retrait immédiat de toutes les forces marocaines qui occupent illégalement depuis des décennies des territoires sahraouis", faisant valoir "le droit légitime et légal du peuple sahraoui au recouvrement de sa souveraineté sur l’ensemble de ses territoires", conclut la même source.