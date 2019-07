La microfinance, destinée aux petits agriculteurs, entrera en service dans "quelques mois", a déclaré lundi à Jijel, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles. Le même responsable a précisé, en marge de l'inauguration d'une nouvelle agence de la CNMA, dans la commune de Ziama Mansouria, que ce nouveau mécanisme proposé par cette caisse vise à accompagner les petits agriculteurs pour développer et diversifier leurs cultures par le biais de prêts accordés aux agriculteurs et éleveurs affiliés à la CNMA, en vue de bénéficier d’un véritable accompagnement qui évitera aux concernés d’être totalement dépendants de l’Etat. Benhabiles a également ajouté que le nouveau mécanisme de financement proposé est actuellement au niveau du ministère concerné pour avis, avant de procéder à sa mise en œuvre "prochainement". Faisant savoir, par ailleurs, que la CNMA œuvre depuis des années pour trouver de nouveaux mécanismes pour attirer les agriculteurs et les éleveurs pour les protéger contre les risques naturels et les catastrophes, ,et bénéficier des nouveaux avantages offerts par la caisse, ce même responsable a affirmé que le nombre d’assurés s’élève à 26% alors qu’il était de 6% seulement il y a 4 ans. Un taux qu’il a toutefois considéré comme "faible" par rapport au nombre de personnes activant dans le secteur de l'agriculture. Pour y remédier, de nouvelles politiques ont été adoptées pour se rapprocher des agriculteurs et des éleveurs, à travers notamment l’ouverture de nouvelles agences de la CNMA à travers le pays, dans le cadre de la politique du rapprochement engagé par la caisse ces dernières années conformément au principe de proximité, a indiqué le même responsable. Il convient de noter que la caisse nationale de mutualité agricole est désormais présente dans la wilaya de Jijel avec l’ouverture d’une agence dotée de 4 antennes dans la commune de Ziama Mansouria, avant l’ouverture de 2 autres "avant la fin de l’année" dans les communes de Jijel et Texenna dans un deuxième temps, puis sur l’ensemble du territoire de la wilaya durant l’année 2020.