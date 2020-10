Plus de 34.683.300 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 23.923.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de vendredi, 5.616 nouveaux décès et 323.984 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.069 nouveaux morts, les Etats-Unis (834) et le Brésil (708).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 208.731 décès pour 7.334.054 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 145.388 morts pour 4.880.523 cas, l'Inde avec 100.842 morts (6.473.544 cas), le Mexique avec 78.492 morts (753.090 cas), et le Royaume-Uni avec 42.268 morts (467.146 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 99 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (87), la Bolivie (69), l'Espagne (69), et le Brésil (68).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.434 cas (10 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 80.611 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisait samedi à 11h00 GMT 351.154 décès pour 9.543.506 cas, l'Europe 234.543 décès (5.656.421 cas), les Etats-Unis et le Canada 218.133 décès (7.496.374 cas), l'Asie 142.146 décès (8.423.046 cas), le Moyen-Orient 46.410 décès (2.033.099 cas), l'Afrique 36.229 décès (1.498.985 cas), et l'Océanie 978 décès (31.874 cas).