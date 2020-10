La plus grande expédition scientifique jamais menée au pôle Nord est rentrée à Bremerhaven, dans le nord-ouest de l'Allemagne, après un an de recherches sur le réchauffement climatique, a annoncé ce lundi 12 octobre l'Institut allemand Alfred-Wegener. Le brise-glace Polarstern «est de retour. J'ai des battements de cœur, j'ai tant attendu ce moment», a déclaré Antje Boetius, la directrice de l'institut, alors que le navire regagnait son port d'attache accompagné d'une flotte de bateaux et d'un public matinal sur les quais.