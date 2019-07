Les services de sécurité sont à pied d'oeuvre pour parer tout risque menaçant l'action pacifique du Hirak (mouvement populaire), a affirmé samedi à Blida le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune. «Les marches pacifiques ont fait l’objet de menaces gravissimes qui ont été déjouées par les services de sécurité», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration d’un nombre de structures sécuritaires, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn ), Abdelkader Kara Bouhadba. Ces menaces «seront dévoilées ultérieurement par le Directeur général de la Sûreté nationale», a-t-il dit, non sans louer les efforts colossaux consentis par les services sécuritaires dans la préservation de l'action pacifique du Hirak. Le ministre a expliqué, à ce propos, que le non dévoilement de ces faits graves est justifié par la crainte d’être «accusé de vouloir alarmer les citoyens», soulignant, néanmoins, que le récapitulatif de ces dépassements «sera rendu public ultérieurement» (sans fixer une date pour ce faire). «Viendra le jour où toute la vérité sera dévoilée», a-t-il soutenu.