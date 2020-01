La première "Classe d'eau" a été inaugurée mardi au niveau d'Alger, première initiative du genre dans la capitale qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de sensibilisation de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), à travers la filiale de l'agence bassin hydrographique algérois-Hodna-Soummam (ABHAHS), a constaté l'APS sur place. En concrétisation du programme annuel de sensibilisation de l'AGIRE, à travers la filiale de l'ABHAHS, la première "Classe d'eau" a été inaugurée au niveau de l'école primaire Larbi Tebessi dans la commune de Aïn Benian, première initiative pilote dans la capitale en matière de sensibilisation des élèves de l'importance d'économiser l'eau et de préserver les ressources en eau, a indiqué la directrice de la communication et de l'information au niveau de la même agence Touati Siham dans une déclaration à l'APS. L'opération de sensibilisation qui vise à inculquer aux générations futures les bons gestes quotidiens à adopter lors de l'utilisation de l'eau, a été marquée en 2019 par l'inauguration "de classes d'eau" à travers les wilayas de Ain Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès et prochainement Tipasa, en attendant sa généralisation au niveau national pour vulgariser la culture de préservation des ressources en eau et consacrer les valeurs de l'économie de l'eau en milieu scolaire. Dans ce cadre, plus de 1200 cours pédagogiques de sensibilisation quant à la rationalisation de l'utilisation d'eau et la préservation et la protection de l'environnement contre la pollution ont été dispensés en 2019 au profit de 50.000 élèves des différents établissements éducatifs, dans les trois paliers de l'enseignement, au niveau national, outre 62 conventions signées en partenariat avec les directions de l'éducation et de l'environnement en matière de sensibilisation à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette ressource vitale et mettre en exergue son importance dans la vie quotidienne du citoyen, sachant que le programme de sensibilisation de 2020 touchera près de 100.000 élèves, a expliqué la même responsable. Les cours de sensibilisation riches en informations et orientations au sujet de l'utilisation de l'eau vise à inculquer la culture de l'économie de l'eau et la préservation de cette ressource auprès des élèves. La préservation de l'eau et la garantie de la pérennité de cette ressource naturelle a été au centre du premier cour de sensibilisation dispensé au niveau de cette classe pilote sous le thème "Tous pour l'économie de l'eau".