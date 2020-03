La première mouture du projet de révision de la Constitution, sera demain, sur le bureau du président de la République. C’est ce qu’a révélé, le docteur Mohamed Laagab , conseiller à la Présidence. « Le projet d'amendement de la Constitution est prêt et sera soumis au président de la République jeudi ou dimanche prochain au plus tard », a-t-il révélé dans un discours prononcé lors d'un Symposium national sur les médias et la communication dans le projet d'amendement à la constitution. Le Docteur Laagab a fait savoir que « le programme d'amendement de la Constitution sera distribué à environ 170 institutions de médias pour soumettre des propositions ».