La valeur de la production agricole des céréales a dépassé 220 milliards DA en 2018 dont 141 milliards DA de blé dur, a indiqué, samedi à Alger, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif Omari. Intervenant à l'occasion de laconférence nationale sur le développement de la filière céréalière, M. Omari a précisé que la valeur de la production de cette filière représentait 7,5 % de la production agricole globale du pays, offrant plus de 1,2 millions de postes de travail auxquels s'ajoutent les postes d'emploi au sein des entreprises activant dans l'industrie manufacturière primaire (minoteries de céréales et de farine) et secondaire (confiserie et de pâtes alimentaires). Rappelant que plus de 600 exploitations agricoles activent dans la production céréalière sur une superficie de 3,5 millions d'hectares, soit 41% de la superficie agricole utile, M. Omari a estimé que la production céréalière demeure "relativement timide" ne dépassant pas 41 millions de quintaux durant la période 2013-2018. Ce volume de production "ne suffit pas pour couvrir les besoins de consommation en la matière, ce qui nous pousse à recourir à l'importation notamment de blé tendre par quantités considérables et de manière croissante", a-t-il souligné.