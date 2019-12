Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a qualifié, mardi à Alger, la décision de promouvoir, en wilayas à part entière, dix (10) circonscriptions administratives du Sud de "défi

historique" dans une conjoncture "décisive". Lors de la présentation du projet de loi complétant et modifiant la loi n

84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays devant la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de la réglementation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la Nation, le ministre a affirmé que ce projet "structuré et stratégique" est proposé dans une étape "décisive" de la mutation profonde que connait le pays, qualifiant la démarche du Gouvernement de "défi historique".Il a ajouté, à ce propos, que ce pas "courageux" intervient dans la conjoncture "sensible" que traverse l'Algérie, marquée par "la maturité et le civisme" des citoyens qui expriment, à chaque occasion, leur volonté d'édifier le pays et de lui permettre d'aller de l'avant.Relevant que le sud algérien recèle, en dehors des hydrocarbures, des potentialités de développement à caractère stratégique et d'importance nationale et régionale, notamment dans les secteurs agricole et touristique, le ministre a déclaré que la promotion des circonscriptions administratives en wilayas à part entière renforcera leurs capacités et les mettra sur les rails du développement à un rythme plus adéquat et plus accéléré.Il a souligné, dans ce contexte, que l'expérience de ces circonscriptions avait été "positive" dans le sens où elle a permis "un essor" dans le Sud notamment en termes d'infrastructures et d'aménagement urbain de plusieurs villes.Ainsi, le ministre a exhorté les membres du Conseil de la Nation à adopter ce projet de loi, qui permettra de franchir "un grand pas" dans le Plan d'action du Gouvernement, en attendant, a-t-il dit la concrétisation des autres axes notamment ceux relatifs aux wilayas des Hauts Plateaux."Les profondes mutations que connait notre pays et des réformes à venir doivent être accompagnées par une organisation administrative et

territoriale adéquate qui soit à la hauteur des aspirations des populations", a-t-il poursuivi, relevant que ce projet de loi "est la

mesure idéale pour s'adapter aux exigences de la conjoncture et aux perspectives d'avenir". Affirmant que "le temps est venu pour ériger le Sud en un pôle de développement vital et stratégique à même de satisfaire ses propres besoins en développement et contribuer à la croissance du Nord", le ministre a indiqué que tous les circonscriptions administratives concernées par ce

projet national "sont des collectivités locales frontalières s'étendant sur de larges superficies et ayant un rôle crucial dans la stratégie sécuritaire du pays".