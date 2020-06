La Protection civile a annoncé le lancement lundi d'une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur la lutte

contre les incendies de récoltes, notamment dans les régions des hauts plateaux connues pour la production céréalière, et dont le coup d'envoi sera donné depuis la wilaya de Tiaret, indique un communiqué des services de la Protections civile.

Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel de prévention et de sensibilisation, va cibler les agriculteurs et les

cultivateurs en vue de les "sensibiliser sur la nécessité de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives, afin d'éviter le déclenchement des incendies, et les mesures à mettre en place pendant et après l'achèvement du processus de récolte", précise le communiqué.La même source rappelle, dans ce cadre, que durant les cinq dernières années, les causes principales du déclenchement des incendies, sont dues, notamment à l'absence de l'application des mesures préventives de protection des terres agricoles, l'absence de la distance de sécurité entre les routes et les terres agricoles, le manque des citernes d'eau avec une capacité suffisante pour maitriser les débuts d'incendies.Par la même occasion, la Protection civile mets en place aux profits des agriculteurs un dispositif opérationnel composé de moyens humains et matériels d'extinction d'incendie, visant à maîtriser les incendies dès leurs déclenchement et ainsi éviter les pertes de récoltes, précise le communiqué, ajoutant que les services de la Protection civile ont renforcé et renouvelé les moyens matériels de lutte contre ce type d'incendies.Pour rappel, durant l'année 2019 les services de la Protection civile ont enregistré des pertes estimées de 3.774 hectares de récoltes (blés et

orges), 155.548 arbres fruitiers et 533.117 bottes de foins.