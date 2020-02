L'Inspecteur de la direction des Cadets de la Nation, le Colonel Kamouche Khemissi, a affirmé mardi que la relance des Ecoles des cadets de la Nation s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) pour se mettre au diapason des nouvelles technologies et moderniser ses forces. Lors du Forum du quotidien arabophone "Ech-chaâb", le Colonel Kamouche a indiqué que les Ecoles des cadets de la Nation constituaient "une pépinière" pour l'institution de l'ANP, expliquant que "les cadres qui en sont issus sont armés d'une base scientifique leur permettant de s'adapter aux nouvelles technologies, utilisées par le Haut Commandement de l'ANP dans la modernisation de ses forces, afin de pouvoir défendre l'intégrité du territoire national en toute situation". Les Ecoles des Cadets de la Nations sont le prolongement des écoles des cadets de la Révolution et au vu de l'efficacité des promotions qui en sont issues, il a été décidée en 2008 de les relancer", a-t-il souligné, ajoutant qu'elles "sont équipées des dernières technologies et programmes pédagogiques en vigueur à travers le monde". Rappelant l'existence actuellement de 10 Ecoles à travers le territoire national, dont 3 lycées et 7 CEM, il a précisé le nombre de bacheliers était de 600 à 800 étudiants.