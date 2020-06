La réussite du plan de reprise de l’activité économique demeure conditionnée par la capacité des commerçants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients, a indiqué jeudi un communiqué de services du Premier ministre.

"Le Gouvernement rappelle que la réussite du plan de reprise de l’activité économique demeure conditionnée par la capacité des commerçants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients et réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer, avec rigueur et sens de responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seuls moyens à même d’endiguer la propagation de cette épidémie" lit-on dans le document.

Pour ce faire, a poursuivi la même source, le gouvernement ne cesse d’appeler à "la prudence et à l’esprit de responsabilité individuelle et collective", qui restent les meilleurs remparts pour dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales.

A l’entame de cette opération de déconfinnement, qui sera "progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique nationale et locale", qui sera menée en étroite collaboration avec l’autorité sanitaire et le comité scientifique, il est nécessaire d’indiquer que "la conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l’a été le confinement", note le communiqué.

"Le défi principal auquel nous devons faire face collectivement, pouvoirs publics, corps médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c’est de ne pas assister à la remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés par la nation toute entière", a noté la même source.

Et d'ajouter,"pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir notre engagement citoyen individuel et collectif, pour surpasser cette crise sanitaire et ses conséquences multidimensionnelles. C’est dans ces moments délicats que la solidarité nationale doit encore une fois se manifester entre tous les enfants de la patrie".

"Les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l’épidémie demeure omniprésente, rappel le Premier ministère.