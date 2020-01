La Russie a arrêté de livrer du pétrole au Bélarus, les deux pays ayant échoué à trouver un accord sur ces livraisons après l'expiration du précédent contrat au 31 décembre, a annoncé vendredi la compagnie pétrolière bélarusse.Dans un communiqué, Belneftekhim a indiqué que les livraisons de pétrole à destination des deux raffineries du Bélarus étaient réduites au minimum technique."On travaille actuellement à conclure les contrats pour janvier", a précisé l'entreprise d'Etat dans un communiqué cité par les médias publics bélarusses.La Russie et le Bélarus sont alliés mais leurs relations sont mouvementées, notamment à cause de disputes énergétiques. Le précédent contrat sur les prix et les volumes de pétrole livré par Moscou à Minsk expirait le 31 décembre.

Les présidents des deux pays, Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine, se sont rencontrés plusieurs fois fin 2019 pour arriver à un accord, sans succès.Les livraisons de pétrole russe sont pourtant cruciales pour le Bélarus.Minsk achète 24 millions de tonnes de brut à la Russie chaque année, six millions pour ses propres besoins et le reste étant raffiné et exporté, un apport financier majeur pour ce pays à l'économie exsangue.Le Bélarus est alimenté en pétrole russe par l'oléoduc Droujba ("Amitié" en russe), un des plus importants du monde, qui livre aussi plusieurs pays européens dont l'Allemagne et la Pologne.Un porte-parole de Transneft, qui détient le monopole des oléoducs en Russie, a indiqué aux agences de presse russes que l'entreprise n'avait reçu aucune demande des raffineries bélarusses depuis le 1er janvier. "Dans le même temps, le transit du pétrole à travers le Bélarus continue à plein régime", a précisé ce porte-parole, Igor Démine.